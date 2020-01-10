Клинический психолог рассказала о жизни после Нового года

"В первый рабочий день не стоит сразу брать большую нагрузку, входить в рабочий ритм нужно постепенно. Первые несколько дней после праздников стоит избегать жареного мяса, фастфуда, газированных напитков. Они дополнительно забирают энергию, на их переработку организму требуется больше сил, а их и так немного, чтобы войти в рабочий процесс. На фоне того, что увеличивается рабочая нагрузка, хотя бы режим питания надо разгрузить. Не надо кидаться поддерживать организм со всех сторон. Если мы дадим организму восстанавливаться естественно, восстановление будет быстрее и последствия меньше", – считает Ирина Хвингия.