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США задумались о пересмотре подхода к обороне на Ближнем Востоке
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РИА Новости

США задумались о пересмотре подхода к обороне на Ближнем Востоке

01:22 10.01.2020
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США изучают возможные корректировки своих оборонительных возможностей на Ближнем Востоке после ракетных ударов со стороны Ирана по американским базам в Ираке, цитирует агентство Рейтер представителя Пентагона.
"Военные США взвешивают возможные корректировки своих оборонительных возможностей на Ближнем Востоке", - сообщил американский военный. По его словам, США полагали, что Иран примет ответные меры после убийства генерала Касема Сулеймани в другой стране, а не в Ираке.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп отмечал, что США не хотят использовать военную мощь, а лучшим сдерживающим Иран фактором являются экономические санкции.
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Ближний ВостокМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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