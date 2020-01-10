США задумались о пересмотре подхода к обороне на Ближнем Востоке

"Военные США взвешивают возможные корректировки своих оборонительных возможностей на Ближнем Востоке", - сообщил американский военный. По его словам, США полагали, что Иран примет ответные меры после убийства генерала Касема Сулеймани в другой стране, а не в Ираке.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп отмечал, что США не хотят использовать военную мощь, а лучшим сдерживающим Иран фактором являются экономические санкции.