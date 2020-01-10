Израиль освободит двух заключенных после передачи из САР тела танкиста

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Израиль после возвращения из Сирии тела танкиста Захарии Баумеля, найденного российскими военными, освобождает двух заключенных, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.

"Двое заключенных, жителей Мадждаль-Шамс, освобождаются как жест доброй воли после возвращения тела Захарии Баумеля из Сирии", - сообщили в канцелярии.

Уроженец Нью-Йорка Баумель вместе с двумя сослуживцами пропал без вести в июне 1982 года в ходе боя с сирийскими войсками у ливанского местечка Султан-Яакуб. Останки танкиста были по просьбе израильтян найдены в Сирии российскими военными и в начале апреля переданы для перезахоронения.