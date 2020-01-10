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Израиль освободит двух заключенных после передачи из САР тела танкиста
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РИА Новости

Израиль освободит двух заключенных после передачи из САР тела танкиста

01:20 10.01.2020 (обновлено: 04:13 10.01.2020)
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Израиль после возвращения из Сирии тела танкиста Захарии Баумеля, найденного российскими военными, освобождает двух заключенных, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.
"Двое заключенных, жителей Мадждаль-Шамс, освобождаются как жест доброй воли после возвращения тела Захарии Баумеля из Сирии", - сообщили в канцелярии.
По информации телеканала Arutz 7, один из заключенных должен был находиться в тюрьме до 2023 года, второй - до 2026 года.
Уроженец Нью-Йорка Баумель вместе с двумя сослуживцами пропал без вести в июне 1982 года в ходе боя с сирийскими войсками у ливанского местечка Султан-Яакуб. Останки танкиста были по просьбе израильтян найдены в Сирии российскими военными и в начале апреля переданы для перезахоронения.
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СирияРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Да, есть такие блондинки, которые пишут комментарии прочитав лишь заглавие. Иначе бы она не писала о нем в женском роде.
10 января, 07:49
СИСавелий Иванович
550001
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