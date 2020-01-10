Помпео и Столтенберг выступили за участие НАТО в коалиции против ИГ*

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в четверг ситуацию вокруг Ирана и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба госдепартамента.

По данным ведомства, в ходе телефонного разговора Помпео и Столтенберг заявили о приверженности "противодействию международному терроризму, в том числе посредством участия НАТО в глобальной коалиции по борьбе с ИГ* и учебных миссиях в Ираке и Афганистане".

"Госсекретарь Помпео повторил призыв президента Трампа к НАТО активнее участвовать в ближневосточном урегулировании, и они оба согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ракетную атаку Ирана на базы в Ираке, где были расположены американские военные и осудили "дестабилизирующие насильственные действия Ирана".

В настоящее время в коалицию по борьбе с ИГ*, которую возглавляют США, входят около 70 стран, включая все страны НАТО, однако формально Североатлантический альянс не входит в коалицию.

В среду Трамп и Столтенберг согласились в ходе телефонного разговора с тем, что НАТО может внести больший вклад в стабильность на Ближнем Востоке и борьбу с международным терроризмом. А в четверг президент США заявил, что НАТО должна расширить свое присутствие в этом регионе.