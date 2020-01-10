Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-10T08:00+0300
https://ria.ru/20200110/1563229449.html
По меркам человека. Ученые вычислили истинный возраст людей и собак
https://cdn25.img.ria.ru/images/156322/77/1563227716_0:0:2621:1475_1036x0_80_0_0_cf0a9e9e1df37c39a8f0ec8abe7f894b.jpg
РИА Новости

По меркам человека. Ученые вычислили истинный возраст людей и собак

08:00 10.01.2020
20430
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСторожевой пес и девочка на горнолыжном курорте в Приморском крае
Сторожевой пес и девочка на горнолыжном курорте в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Американские биологи вывели формулу перевода собачьего возраста в человеческий. Они использовали "эпигенетические часы", с большой точностью показывающие, сколько организму лет. Эти исследования приближают нас к пониманию процесса старения и предупреждению возрастных заболеваний.

Сколько лет лучшему другу человека

Согласно современным представлениям, старение организма связано с химическим изменением ДНК. К небольшому участку этой молекулы присоединяются группы атомов углерода и водорода — CH3 (метильные группы). Они меняют активность генов на разных этапах развития организма, начиная с эмбрионального. При этом генетическая последовательность молекулы ДНК остается прежней.
Прикрепление метильных групп называют метилированием. Сбой в работе этого механизма приводит к заболеваниям, свойственным стареющим людям, — в частности, сердечно-сосудистым. По параметрам метилирования можно очень точно рассчитать истинный биологический возраст организма. Это было показано на человеке и других видах млекопитающих, включая собак.
Люди и собаки разделились многие миллионы лет назад, в самом начале эволюции млекопитающих. Тем не менее у них много общего — например, этапы развития организма, физиологические и патологические черты. Будучи одомашнены, собаки делят с человеком условия жизни. Это делает их хорошим объектом для изучения такого сложного феномена, как старение.
Мать с новорожденным ребенком
25 декабря 2019, 12:43
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Собаки и люди стареют с разной скоростью: мы живем до ста лет, они завершают жизненный цикл за двадцать. Ученые из США решили выяснить, можно ли синхронизировать биологический возраст двух этих видов. Проанализировали геномы 104 лабрадоров-ретриверов возрастом от одного до шестнадцати лет и выявили места, где прикрепляются метиловые группы (последовательность из двух оснований, цитозина и гуанина, с фосфатом между ними — CpG-динуклеотид) в тех же участках ДНК, что и у людей. Свой набор данных они сравнили с опубликованными показателями 320 человек возрастом от одного до 103 лет. Обнаружилось более 54 тысяч совпадений у обоих видов.
Лучше всего маркеры совпадали у молодых собак и людей, хуже, когда сравнивали особей из разных возрастных категорий. Вероятно, есть очень консервативные участки CpG-динуклеотидов, меняющихся по мере развития и у людей, и у собак. В итоге ученые вывели формулу, с помощью которой можно перевести собачий возраст в человеческий: нужно взять натуральный логарифм от числа собачьих лет, умножить на 16 и прибавить 31.
Для вычисления можно использовать любой онлайн-калькулятор. Например, собаку возрастом четыре года по человеческой шкале следует считать 53-летней, а пса на 11-м году жизни — 67-летним стариком.
© Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling of epigenetic networksЛогарифмическая шкала соответствия собачьего возраста и человеческого, определенного по метилированию ДНК
Расчет биологического возраста собаки в человеческих годах
© Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling of epigenetic networks
Логарифмическая шкала соответствия собачьего возраста и человеческого, определенного по метилированию ДНК

В поисках биомаркеров старения

Идея вычислять биологический возраст человека по метилированию ДНК принадлежит биоинформатику немецкого происхождения Стиву Хорвату. Его метод называется "эпигенетические часы", что указывает на независимые от генома факторы старения ("эпи" по-гречески — "над").
Хорват начал свои исследования в 2006 году, будучи штатным сотрудником Калифорнийского университета США. В то время он искал биомаркеры старения в данных о том, как генетическая информация переносится с ДНК на РНК (транскрипция). Но ничего не получалось.
В 2011 году Хорват анализировал метилирование ДНК, взятой из слюны 68 взрослых людей, в поисках каких-то общих шаблонов, указывающих на сексуальную ориентацию. Снова ничего не найдя, он решил предсказать с помощью этих данных возраст. Разработал очень удачную модель, которая искала всего два участка CpG-динуклеотидов, имеющихся в каждой клетке образца слюны. Совпадение по возрасту участников достигало 85 процентов. Это и были искомые биомаркеры старения.
Хорвату удалось установить набор маркеров в различных клетках крови и мозга. Через год он разработал алгоритм анализа по 16 метилированным участкам в геноме, который хорошо соотносился с хронологическим возрастом человека. Причем работал на клетках тканей девяти органов. Ошибка составляла три года для образцов крови и 18 месяцев для соскоба щеки. Статья ученого в Genome Biology в 2013 году открыла целое направление исследований.
Сейчас разработаны многократно более точные эпигенетические часы и для разных задач. Например, их используют для расчета скорости старения тканей под воздействием вредных факторов, таких как курение, алкоголь, заболевания. А недавно группа Хорвата показала экспериментально, что эпигенетическое старение в некоторых обстоятельствах можно замедлить.
Молекула ДНК на ладони
29 декабря 2018, 08:00РИА Наука
Смерть по наследству. Как судьба родителей влияет на здоровье детей
43965623
Обсудить 0
РИА НаукагенетикабиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаКалифорнийский университет в Лос-АнджелесеСША
Рекомендуем
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Остров в форме знака доллара
"Будет больно": США не справились с кризисом ликвидности
Луна
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Следственные действия на месте убийства в Омске
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
13:42СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
13:40Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing
13:40В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб
Лента новостейМолния