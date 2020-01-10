В Австралии дельфин приплыл на многолюдный пляж

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Новом Южном Уэльсе дельфин приплыл на многолюдный пляж города Кингсклифф, сообщает Upi.
Женевьев Фолкнер сняла на видео, как дельфин стремительно проплывает мимо изумленных туристов. В комментариях пользователи бурно реагировали на случившееся. Многим хотелось самим увидеть животное так близко. Кто-то радовался, что на пляж не заглянула акула. Ролик набрал более трех тысяч комментариев и пять тысяч лайков.
Как пишет издание, дельфины часто кормятся рыбой в этом районе, но так близко к людям они обычно не подплывают.
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