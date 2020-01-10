В Австралии дельфин приплыл на многолюдный пляж

Женевьев Фолкнер сняла на видео, как дельфин стремительно проплывает мимо изумленных туристов. В комментариях пользователи бурно реагировали на случившееся. Многим хотелось самим увидеть животное так близко. Кто-то радовался, что на пляж не заглянула акула. Ролик набрал более трех тысяч комментариев и пять тысяч лайков.