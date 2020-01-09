Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2020 годах

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2020 годах

Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок. Следственные органы начали доследственную проверку. Администрация Ухты сообщала, что пожар на НПЗ не угрожает жителям города.