Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми

На НПЗ "Лукойла" в Коми в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров, но сейчас сократилась до 700 "квадратов". Пострадал один человек, он госпитализирован.
"Мужчина доставлен в Ухтинскую городскую больницу, осмотрен специалистами. Диагностирован ожог лица (до 5% тела), травма груди. Прогноз по зрению – благоприятный. До утра 10 января пациент оставлен в реанимационном отделении", - написал Османов на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.
НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок. Следственные органы начали доследственную проверку. Администрация Ухты сообщала, что пожар на НПЗ не угрожает жителям города.