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Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
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РИА Новости

Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми

21:02 09.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КомиПожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при пожаре на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми, получил ожог лица и травму груди, он останется в реанимации до утра пятницы, сообщил мэр Ухты Магомед Османов.
На НПЗ "Лукойла" в Коми в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров, но сейчас сократилась до 700 "квадратов". Пострадал один человек, он госпитализирован.
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"Мужчина доставлен в Ухтинскую городскую больницу, осмотрен специалистами. Диагностирован ожог лица (до 5% тела), травма груди. Прогноз по зрению – благоприятный. До утра 10 января пациент оставлен в реанимационном отделении", - написал Османов на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.
НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок. Следственные органы начали доследственную проверку. Администрация Ухты сообщала, что пожар на НПЗ не угрожает жителям города.
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ЛУКОЙЛМЧС РФУхтаРоссияПроисшествия
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