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Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке

20:58 09.01.2020 (обновлено: 21:13 09.01.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна расширить свое присутствие на Ближнем Востоке.
"Я говорил с генсеком (НАТО) вчера. У нас был отличный разговор", - сообщил он.
Трамп ответил утвердительно на вопрос журналистов, считает ли он, что НАТО должна в том числе увеличить свой контингент в регионе. "Да, это международная проблема. Мы можем вернуться домой и использовать НАТО, поскольку это международная проблема. Я считаю, что масштаб НАТО должен быть увеличен. В настоящее время бремя лежит на нас, и это несправедливо", - подчеркнул американский лидер.
"Я даже придумал имя. Есть НАТО (NATO) и есть Ближний Восток (Middle East, ME). Вы будете называть это NATOME", - сказал президент.
После этого Трамп похвастался, что придумал отличное название для новой торговой сделки США, Канады и Мексики - USMCA, которое стало сразу знаменитым из-за того, что рифмуется с песней YMCA.
Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО обладает потенциалом, чтобы вносить больший вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в борьбу против международного терроризма, изучает, что может сделать. Он отметил, что если организация повысит свою активность на Ближнем Востоке, она будет делать это в сотрудничестве со странами региона.
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Йенс СтолтенбергБлижний ВостокДональд ТрампНАТОСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Тот случай, когда в голове президента США борются два полушария головного мозга. То есть президент США призывает усилить эскалацию на Ближнем Востоке не своими руками.
9 января, 21:18
Кубик Рубика
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