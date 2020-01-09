Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США

"Мы посмотрим, хотят они вести переговоры или нет. Возможно, они хотят дождаться выборов и вести переговоры со слабым демократом типа (Джо) Байдена. Но я считаю, что они будут в лучшей позиции, приступив к этому сейчас", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.