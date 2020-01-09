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Конфликт США и Ирана
2020-01-09T20:53+0300
https://ria.ru/20200109/1563235710.html
Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США

20:53 09.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США, не дожидаясь ноябрьских выборов.
Президентские выборы пройдут в США в ноябре этого года.
"Мы посмотрим, хотят они вести переговоры или нет. Возможно, они хотят дождаться выборов и вести переговоры со слабым демократом типа (Джо) Байдена. Но я считаю, что они будут в лучшей позиции, приступив к этому сейчас", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Трамп повторил, что санкции против Ирана могут "закончится очень быстро". "Но хотят они этого или нет - на их усмотрение, не на мое", - добавил президент США.
Пора на мировую
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Пора на мировую
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
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