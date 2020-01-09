На Ставрополье начали поиски пропавшей 3 января девочки

ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело об исчезновении 13-летней девочки, которая 3 января ушла из дома в Пятигорске и пропала, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственный отдел по городу Пятигорску возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней Гречко Виктории Викторовны", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь с 3 по 4 января текущего года девочка ушла из дома в Пятигорске, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о судьбе ребенка, просят обратиться в следственный отдел Пятигорска.