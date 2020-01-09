Верхневолжье получит 2 млрд руб на новую модель пассажирских перевозок

ТВЕРЬ, 9 янв – РИА Новости. Гарантийную поддержку в размере двух миллиардов рублей получило от ВЭБ и банка ДОМ. РФ ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие" на внедрение в регионе новой модели пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба правительства Гарантийную поддержку в размере двух миллиардов рублей получило от ВЭБ и банка ДОМ. РФ ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие" на внедрение в регионе новой модели пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба правительства Тверской области

Обеспечивать перевозку пассажиров в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года будет ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие". Всего на маршруты выйдут более 450 автобусов большого, среднего и малого класса. Новый транспорт экостандарта "Евро-5" будет низкопольным, оснащенным современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленным в едином стиле.

Ранее губернатор области Игорь Руденя сообщил журналистам, что при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе власти учли все пожелания жителей – были сохранены все действующие маршруты и восстановлены недостающие.

На первом этапе внедрения новой модели будут функционировать 85 маршрутов в Твери и Калининском районе: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных.

Льготный проезд на всех маршрутах будет осуществляться по социальной карте жителя Тверской области, которая заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Также для этого может быть использована банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы "Мир" и является бесконтактной.