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Прошедший год в Австралии стал самым сухим и жарким
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РИА Новости

Прошедший год в Австралии стал самым сухим и жарким

17:02 09.01.2020
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© AP Photo / Rick RycroftКонтролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
© AP Photo / Rick Rycroft
Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Среднегодовая температура в Австралии в 2019 году превысила климатическую норму для континента на 1,52 градуса, также год стал самым сухим за историю наблюдений, говорится в сообщении Метеорологического бюро Австралии.
Климатические рекорды установлены в Австралии на фоне природных пожаров, которые начались в октябре и до сих пор продолжаются. Согласно данным, приводимым The Guardian, на континенте выгорело более 10 миллионов гектаров леса.
Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
16:05
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
"2019 год стал самым жарким годом в Австралии, среднегодовая температура превысила среднюю на 1,52 градуса. 2019-й стал и самым сухим годом в Австралии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2019 году в стране был самый высокий национальный ежегодный накопленный индекс пожарной опасности лесов с 1950 года.
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