Прошедший год в Австралии стал самым сухим и жарким

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Среднегодовая температура в Среднегодовая температура в Австралии в 2019 году превысила климатическую норму для континента на 1,52 градуса, также год стал самым сухим за историю наблюдений, говорится в сообщении Метеорологического бюро Австралии.

Климатические рекорды установлены в Австралии на фоне природных пожаров, которые начались в октябре и до сих пор продолжаются. Согласно данным, приводимым The Guardian, на континенте выгорело более 10 миллионов гектаров леса.

"2019 год стал самым жарким годом в Австралии, среднегодовая температура превысила среднюю на 1,52 градуса. 2019-й стал и самым сухим годом в Австралии", - говорится в сообщении.