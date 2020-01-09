В Госдуме оценили идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал законопроект, предполагающий введение штрафа для автомобилистов за неоплату проезда по платной дороге.
Парламентарий предположил, что такая мера может помочь в борьбе с правонарушителями, однако указал на то, что платные дороги далеки от идеала, а плата на большинстве участков при этом "непропорционально высока".
"Также дороги не всегда в хорошем состоянии и нет параллельных объездных трасс", — сказал Емельянов в комментарии RT.
Депутат отметил, что прежде чем штрафовать автомобилистов, "необходимо навести порядок" в эксплуатации платных участков.
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