Первую девочку, рожденную в новом году в Подмосковье, назвали Меланией

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новорожденную в Подмосковье, появившуюся на свет в 00:05 1 января 2020 года в Коломне, назвали Меланией, рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
"Самый первый новорожденный появился на свет в Коломне в 00:05. Девочку назвали Меланией", - сказала Лазарева, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
По данным замминистра, среди родившихся в новогоднюю ночь в регионе 80% девочек и 20% мальчиков.
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