В Нижегородской области женщина погибла при попытке сделать селфи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Женщина погибла, упав на лед со смотровой площадки турбазы в Выксе, где она пыталась сфотографироваться, возбуждено дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Как сообщает местный информационный портал "Выксавкурсе", женщина решила сфотографироваться на площадке одного из прудов базы отдыха и облокотилась на ограждение, которое сломалось. В результате женщина упала головой на лед с трехметровой высоты и умерла.
"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, допустивших смерть потерпевшей, будет дана юридическая оценка. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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