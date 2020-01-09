Джонсон заверил Роухани в готовности Великобритании к диалогу по СВПД

ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия по-прежнему придерживается обязательств в рамках иранской ядерной сделки и готова вести диалог, чтобы снизить напряженность и в регионе и бороться с распространением ядерного оружия, заявил британский премьер Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Как сообщил журналистам представитель канцелярии правительства, разговор состоялся в четверг утром. Джонсон и Роухани обсудили ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, британский премьер призвал к прекращению враждебных действий.
"Премьер подчеркнул, что Британия продолжает придерживаться обязательств, взятых в рамках иранской ядерной сделки, а также намерена вести диалог по вопросам нераспространения и по снижению напряженности. Джонсон затронул тему тюремного заключения и ненадлежащего обращения с обладательницей гражданств Ирана и Британии Назанин Загари-Рэтклифф, а также призвал к ее освобождению", - сказал представитель канцелярии.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.