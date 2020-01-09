Джонсон заверил Роухани в готовности Великобритании к диалогу по СВПД

"Премьер подчеркнул, что Британия продолжает придерживаться обязательств, взятых в рамках иранской ядерной сделки, а также намерена вести диалог по вопросам нераспространения и по снижению напряженности. Джонсон затронул тему тюремного заключения и ненадлежащего обращения с обладательницей гражданств Ирана и Британии Назанин Загари-Рэтклифф, а также призвал к ее освобождению", - сказал представитель канцелярии.

В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.