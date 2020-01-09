В Совфеде оценили отказ президент Эстонии от подаренного вина

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, отказавшись от крымского вина, превратила искренний подарок от России в политическое действие, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Посольство РФ в Таллине подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, отправленного ей в подарок на 50-летие. Ранее сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что Кальюлайд приняла шоколад и цветы, отказавшись от бутылки "Крымского".
"Они вообще решили вычеркнуть Крым с карты мира (на которой Крым изображен в составе России – ред.)", - отметил Цеков, добавив, что всегда было крымское вино, прекрасное крымское шампанское.
Комментируя поступок главы Эстонии, сенатор отметил, что это "неправильное решение - превращать искренний подарок в политическое действие".
Он подчеркнул, что подарить могут любое вино, любой географической местности.
"Она продемонстрировала свое неправильное понимание подарков к юбилею, дню рождения. Это крайне глупо выглядит", - заключил парламентарий.
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