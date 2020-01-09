Глава МИД Британии призвал искать пути деэскалации на Ближнем Востоке

"Состоялись продуктивные переговоры с Помпео по Ирану и двусторонним вопросам. Британия признает право США на самозащиту и осознает, что Иран создает серьезную угрозу в регионе. Нам необходима деэскалация напряженности, мы (с госсекретарем США) обсудили необходимость поиска дипломатического пути решения проблемы", - написал Рааб в Twitter.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб. В четверг иранское агентство Tasnim сообщало, что, по словам начальника отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги, после ракетных ударов по американским целям Корпус стражей исламской революции "более жестко отомстит врагу".



*Террористическая организация, запрещенная в России