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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T15:55+0300
https://ria.ru/20200109/1563221067.html
Глава МИД Британии призвал искать пути деэскалации на Ближнем Востоке
https://cdn25.img.ria.ru/images/152421/87/1524218713_0:0:4119:2318_1036x0_80_0_0_73d37b8391e0a4b92b499965b3632655.jpg
РИА Новости

Глава МИД Британии призвал искать пути деэскалации на Ближнем Востоке

15:55 09.01.2020
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© AP Photo / Matt DunhamМинистр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания призывает к деэскалации напряженности вокруг Ирана, но уважает право США на самооборону, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
В четверг Рааб провел в Вашингтоне переговоры с главой госдепартамента Майком Помпео, на которых обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.
"Состоялись продуктивные переговоры с Помпео по Ирану и двусторонним вопросам. Британия признает право США на самозащиту и осознает, что Иран создает серьезную угрозу в регионе. Нам необходима деэскалация напряженности, мы (с госсекретарем США) обсудили необходимость поиска дипломатического пути решения проблемы", - написал Рааб в Twitter.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб. В четверг иранское агентство Tasnim сообщало, что, по словам начальника отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги, после ракетных ударов по американским целям Корпус стражей исламской революции "более жестко отомстит врагу".

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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДоминик РаабВеликобританияЛондонИранСШАВ мире
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