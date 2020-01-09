В Белгороде спасатели вытащили собаку, упавшую в строительный котлован

Сотрудник МЧС достает упавшую в котлован собаку в поселке Вейделевка Белгородской области

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области Сотрудник МЧС достает упавшую в котлован собаку в поселке Вейделевка Белгородской области

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась в Помощь спасателей понадобилась в Белгородской области собаке, которая упала в котлован глубиной более четырёх метров на стройке и не могла самостоятельно выбраться на поверхность, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС

"Восьмого января в 09.41 на телефон службы спасения "112" обратились жители поселка Вейделевка. Звонившие просили оказать помощь собаке, упавшей в строительный котлован", - сказал собеседник агентства.

Очевидцы пояснили, что долгое время в округе раздавался жалобный лай животного, по которому собаку и обнаружили в котловане.

"Выбраться из ямы глубиной более четырёх метров самостоятельно собака не могла; помочь животному не смогли и очевидцы, тогда они решили обратиться к профессиональным спасателям", - добавил представитель ведомства.