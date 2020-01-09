Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T15:20+0300
https://ria.ru/20200109/1563218767.html
В Белгороде спасатели вытащили собаку, упавшую в строительный котлован
https://cdn23.img.ria.ru/images/156321/86/1563218617_0:400:960:940_1036x0_80_0_0_6bab6714ac7428caf1a14858605935c3.jpg
РИА Новости

В Белгороде спасатели вытащили собаку, упавшую в строительный котлован

15:20 09.01.2020
2729
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской областиСотрудник МЧС достает упавшую в котлован собаку в поселке Вейделевка Белгородской области
Сотрудник МЧС достает упавшую в котлован собаку в поселке Вейделевка Белгородской области
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась в Белгородской области собаке, которая упала в котлован глубиной более четырёх метров на стройке и не могла самостоятельно выбраться на поверхность, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Восьмого января в 09.41 на телефон службы спасения "112" обратились жители поселка Вейделевка. Звонившие просили оказать помощь собаке, упавшей в строительный котлован", - сказал собеседник агентства.
Нашивки сотрудников МЧС России
10 декабря 2019, 11:52
Ульяновские спасатели помогли двум щенкам, упавшим в глубокий колодец
Очевидцы пояснили, что долгое время в округе раздавался жалобный лай животного, по которому собаку и обнаружили в котловане.
"Выбраться из ямы глубиной более четырёх метров самостоятельно собака не могла; помочь животному не смогли и очевидцы, тогда они решили обратиться к профессиональным спасателям", - добавил представитель ведомства.
По его словам, сотрудники пожарно-спасательной части №20 поселка Вейделевка с помощью лестницы спустились в глубокую яму и подняли на поверхность измученное и исхудавшее животное.
В Грозном при пожаре в приюте сотрудники МЧС спасли более 170 кошек и собак
20 декабря 2019, 10:29
В Грозном пожарные спасли более 170 животных при возгорании в приюте
5301011
Обсудить 0
МЧС РФБелгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Народный артист России Геннадий Юхтин
СМИ: госпитализирован народный артист России Геннадий Юхтин
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам
Девушка в офисе после праздника
"Пик усталости". Как в короткий срок вернуть желание ходить на работу
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Полицейский
В Новой Москве из квартиры безработного украли шесть миллионов рублей
Пункт взимания платы скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Строительство газопровода Северный поток-2
Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил эксперт
Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Стоянка сбившегося с пути оленевода в балке в 200 км от ближайшего населенного пункта
На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
Собака, которая провалилась в заброшенный колодец в Еврейской автономной области
Спасатели МЧС в ЕАО вытащили из колодца замерзающего пса
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
В Крыму прокомментировали отказ президента Эстонии от подаренного вина
Вид на город Севастополь
Названы самые популярные у туристов портовые города России
Гамбургер
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
Лента новостейМолния