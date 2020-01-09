В коалиционном правительстве Испании вице-премьерами будут три женщины

Три поста заместителей председателей правительства впервые достанутся женщинам, сообщили источники в Монклоа. По данным СМИ, свой пост вице-премьера сохранит Кармен Кальво, экономику и финансы будет курировать министр экономики в предыдущем правительстве Надия Кальвиньо.