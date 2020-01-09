В коалиционном правительстве Испании вице-премьерами будут три женщины

МАДРИД, 9 янв – РИА Новости. Четыре вице-премьера будут в коалиционном правительстве Испании, в которое войдут представители соцпартии и левой Unidas Podemos, сообщили источники в правительстве.
Три поста заместителей председателей правительства впервые достанутся женщинам, сообщили источники в Монклоа. По данным СМИ, свой пост вице-премьера сохранит Кармен Кальво, экономику и финансы будет курировать министр экономики в предыдущем правительстве Надия Кальвиньо.
Лидер коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас станет вице-премьером по социальным правам и повестке 2030. Имя четвертого вице-премьера пока не известно.
Представители Unidas Podemos займут посты министра равенства (Ирене Монтеро, супруга Иглесиаса), министра труда (Иоланда Диас), университетов (социолог и экономист Мануэль Кастельс) и потребления (лидер "Объединенных левых", член компартии Альберто Гарсон).
Коалиционное правительство будет впервые сформировано в Испании с момента перехода страны от диктатуры к демократии.
Седьмого января конгресс депутатов испанского парламента во втором туре голосования с минимальным перевесом утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства. Это должно положить конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.