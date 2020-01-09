Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T14:55+0300
https://ria.ru/20200109/1563218134.html
В коалиционном правительстве Испании вице-премьерами будут три женщины
https://cdn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_0:41:1025:617_1036x0_80_0_0_b11e2648ab4dec7456f3d6d05e2cb757.jpg
РИА Новости

В коалиционном правительстве Испании вице-премьерами будут три женщины

14:55 09.01.2020
38
© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании
© Flickr / isafmedia
МАДРИД, 9 янв – РИА Новости. Четыре вице-премьера будут в коалиционном правительстве Испании, в которое войдут представители соцпартии и левой Unidas Podemos, сообщили источники в правительстве.
Три поста заместителей председателей правительства впервые достанутся женщинам, сообщили источники в Монклоа. По данным СМИ, свой пост вице-премьера сохранит Кармен Кальво, экономику и финансы будет курировать министр экономики в предыдущем правительстве Надия Кальвиньо.
Лидер коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас станет вице-премьером по социальным правам и повестке 2030. Имя четвертого вице-премьера пока не известно.
Представители Unidas Podemos займут посты министра равенства (Ирене Монтеро, супруга Иглесиаса), министра труда (Иоланда Диас), университетов (социолог и экономист Мануэль Кастельс) и потребления (лидер "Объединенных левых", член компартии Альберто Гарсон).
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес
13:41
Главы правительств Испании и Каталонии встретятся в ближайшее время
Коалиционное правительство будет впервые сформировано в Испании с момента перехода страны от диктатуры к демократии.
Седьмого января конгресс депутатов испанского парламента во втором туре голосования с минимальным перевесом утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства. Это должно положить конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.
000000
Обсудить 0
Пабло ИглесиасПедро СанчесPodemosИспанияВ мире
Рекомендуем
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес
Главы правительств Испании и Каталонии встретятся в ближайшее время
Страны мира. Испания
Мэрия Барселоны предложила отменить авиасообщение с Мадридом
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Япония призвала все страны к снижению напряженности на Ближнем Востоке
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
МИД: Россия рассчитывает на партнерство с США в области антитеррора
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Венгрия пока не будет выводить своих военных из Ирака, заявил Орбан
Флаг Бельгии
Несколько министерств Бельгии получили конверты с белым порошком
Здание Государственной Думы РФ
Депутат оценил идею о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети
Дебора Броннерт
Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию
Карлос Гон
Экс-глава Nissan Карлос Гон намерен написать книгу, сообщили на ТВ
Вид на Тегеране, Иран
АТОР: туроператоры не зафиксировали отказов от поездок в Иран
Пакистанские военные на заблокированной дороге, ведущей к международному аэропорту Джинна в Карачи. 28 февраля 2019
Индия усилит охрану посольств США и Израиля
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
В Австрии магазины начнут бесплатно раздавать просроченную еду
Глава Рамонского района Николай Фролов
Глава района под Воронежем остается на больничном после покушения
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике обнаружили останки 18 человек в массовом захоронении
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Педро Санчес стал премьером Испании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
Лента новостейМолния