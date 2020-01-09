Колокольный звон на мотив песни Дэвида Боуи прозвучал в Амстердаме

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Протестантская церковь Зейдеркерк в Амстердаме отметила 73-летие знаменитого музыканта колокольным звоном на мотив его песни Life On Mars, сообщает NME.
Just a 17th century church playing Bowie#Amsterdam pic.twitter.com/wYhkiriFGU— Peter Gibbs (@PeterGWeather) 7 января 2020 г.
Проходивший мимо синоптик и телеведущий Питер Гиббс услышал знакомую мелодию, снял видео и выложил ролик в своем аккаунте в Twitter.
Дэвиду Боуи исполнилось бы 73 года 8 января, а 10 января будет 4 года со дня его смерти.
Ранее компания Parlophone объявила о выпуске новой пластинки "Is it any wonder" с неизданными версиями песен исполнителя. Так, 8 января был представлен первый трек с этого альбома – акустический вариант "The man who saved the world. Классическая композиция была создана и записана 50 лет назад. Следующие 5 песен альбома будут выходить каждую неделю, начиная с 17 января.
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