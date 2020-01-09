Колокольный звон на мотив песни Дэвида Боуи прозвучал в Амстердаме

Проходивший мимо синоптик и телеведущий Питер Гиббс услышал знакомую мелодию, снял видео и выложил ролик в своем аккаунте в Twitter.

Дэвиду Боуи исполнилось бы 73 года 8 января, а 10 января будет 4 года со дня его смерти.