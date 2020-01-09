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Культура
2020-01-09T15:56+0300
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Колокольный звон на мотив песни Дэвида Боуи прозвучал в Амстердаме
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РИА Новости

Колокольный звон на мотив песни Дэвида Боуи прозвучал в Амстердаме

15:56 09.01.2020
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© Фото : Asahi National Broadcasting Company (1983)Кадр из фильма "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс"
Кадр из фильма Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
© Фото : Asahi National Broadcasting Company (1983)
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Протестантская церковь Зейдеркерк в Амстердаме отметила 73-летие знаменитого музыканта колокольным звоном на мотив его песни Life On Mars, сообщает NME.
Проходивший мимо синоптик и телеведущий Питер Гиббс услышал знакомую мелодию, снял видео и выложил ролик в своем аккаунте в Twitter.
Дэвиду Боуи исполнилось бы 73 года 8 января, а 10 января будет 4 года со дня его смерти.
Ранее компания Parlophone объявила о выпуске новой пластинки "Is it any wonder" с неизданными версиями песен исполнителя. Так, 8 января был представлен первый трек с этого альбома – акустический вариант "The man who saved the world. Классическая композиция была создана и записана 50 лет назад. Следующие 5 песен альбома будут выходить каждую неделю, начиная с 17 января.
Музыкант Дэвид Боуи
22 июля 2019, 13:54Культура
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КультураМузыкаНовости культурыДэвид БоуиАмстердам
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