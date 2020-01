Колокольный звон на мотив песни Дэвида Боуи прозвучал в Амстердаме

Ранее компания Parlophone объявила о выпуске новой пластинки "Is it any wonder" с неизданными версиями песен исполнителя. Так, 8 января был представлен первый трек с этого альбома – акустический вариант "The man who saved the world. Классическая композиция была создана и записана 50 лет назад. Следующие 5 песен альбома будут выходить каждую неделю, начиная с 17 января.