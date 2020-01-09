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На МКАД в районе Северного Бутово столкнулись четыре автомобиля
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РИА Новости

На МКАД в районе Северного Бутово столкнулись четыре автомобиля

14:49 09.01.2020 (обновлено: 15:32 09.01.2020)
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© Фото пресс-служба департамента ГОЧСиПБ МосквыДТП в Москве при съезде с 33 километра МКАД на улицу Старокачаловскую. 9 января 2019
ДТП в Москве при съезде с 33 километра МКАД на улицу Старокачаловскую. 9 января 2019
© Фото пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы
ДТП в Москве при съезде с 33 километра МКАД на улицу Старокачаловскую. 9 января 2019
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись с двумя легковыми транспортными средствами при съезде с 33 километра МКАД в районе Северного Бутово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАИ по Москве.
"Сегодня в 13:00 при съезде с 33 километра МКАД на улицу Старокачаловскую произошло столкновение четырех автомобилей. Водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с идущим впереди грузовиком, после чего столкнулся еще с двумя легковыми транспортными средствами", - сообщили в ведомстве.
В ГАИ добавили, что в результате ДТП пострадал один человек - водитель одного из грузовиков.
Сейчас движение на данном участке в сторону области затруднено.
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