На МКАД в районе Северного Бутово столкнулись четыре автомобиля

"Сегодня в 13:00 при съезде с 33 километра МКАД на улицу Старокачаловскую произошло столкновение четырех автомобилей. Водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с идущим впереди грузовиком, после чего столкнулся еще с двумя легковыми транспортными средствами", - сообщили в ведомстве.