На МКАД в районе Северного Бутово столкнулись четыре автомобиля

"Сегодня в 13:00 при съезде с 33 километра МКАД на улицу Старокачаловскую произошло столкновение четырех автомобилей. Водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с идущим впереди грузовиком, после чего столкнулся еще с двумя легковыми транспортными средствами", - сообщили в ведомстве.
В ГАИ добавили, что в результате ДТП пострадал один человек - водитель одного из грузовиков.
Сейчас движение на данном участке в сторону области затруднено.
22 декабря 2019, 09:37Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео