В делах о хищениях в "Укроборонпроме" сменили прокуроров

"Рябошапка по результатам обработки обращения госконцерна "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов на начало 2020 года сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств по хищению государственных средств, а также ненадлежащему использованию государственного имущества на предприятиях госконцерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.