В делах о хищениях в "Укроборонпроме" сменили прокуроров

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сменил прокуроров в ряде уголовных дел о хищении госсредств и ненадлежащем использовании имущества на предприятиях госконцерна "Укроборонпром", сообщила в четверг пресс-служба офиса генпрокурора.
"Рябошапка по результатам обработки обращения госконцерна "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов на начало 2020 года сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств по хищению государственных средств, а также ненадлежащему использованию государственного имущества на предприятиях госконцерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.
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Руководство расследованием в этих делах Рябошапка поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины. Также в офисе генпрокурора отметили, что прокуроры подготовили планы досудебного расследования, дают поручения оперативным сотрудникам, специализированная прокуратура взяла под контроль состояние досудебного расследования по этим делам.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к бывшему на тот момент президентом Украины Петру Порошенко.
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