Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T14:37+0300
https://ria.ru/20200109/1563217267.html
В делах о хищениях в "Укроборонпроме" сменили прокуроров
https://cdn23.img.ria.ru/images/155809/58/1558095881_0:116:1500:960_1036x0_80_0_0_dd786852c33b0938bb536b04e97ace7e.jpg
РИА Новости

В делах о хищениях в "Укроборонпроме" сменили прокуроров

14:37 09.01.2020
333
© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка . Архивное фото
КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сменил прокуроров в ряде уголовных дел о хищении госсредств и ненадлежащем использовании имущества на предприятиях госконцерна "Укроборонпром", сообщила в четверг пресс-служба офиса генпрокурора.
"Рябошапка по результатам обработки обращения госконцерна "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов на начало 2020 года сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств по хищению государственных средств, а также ненадлежащему использованию государственного имущества на предприятиях госконцерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.
Украинская бронетехника, подготовленная для ремонта
5 ноября 2019, 16:11
"Укроборонпром" задолжал поставщикам и сотрудникам 430 миллионов долларов
Руководство расследованием в этих делах Рябошапка поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины. Также в офисе генпрокурора отметили, что прокуроры подготовили планы досудебного расследования, дают поручения оперативным сотрудникам, специализированная прокуратура взяла под контроль состояние досудебного расследования по этим делам.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к бывшему на тот момент президентом Украины Петру Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 ноября 2019, 15:32
Зеленский намерен созвать заседание СНБО Украины для решения проблем в ОПК
042010
Обсудить 0
Руслан РябошапкаУкроборонпромПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
На Украине заявили, что только Газпром бронировал мощности ГТС
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт оценил версию о попадании в Boeing ракеты над Тегераном
Зал судебных заседаний
"Мемориал" намерен выплатить штрафы за отсутствие маркировки иноагента
Здание украинского телеканала Прямой
Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку каналу "Прямой"
Александер Ной
Немецкий депутат прокомментировал санкции США в отношении Ирана
Владимир Путин на военных учениях в Крыму
Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море
На территории газохранилища
На Украине надеются, что "Газпром" рассмотрит хранение газа в стране
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли
Папа Римский Франциск
Папа Римский оценил усилия по разрешению конфликта на востоке Украины
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий депутат обвинил Евросоюз в "смерти" ядерной сделки с Ираном
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Роухани призвал Джонсона пересмотреть мнение о смерти Сулеймани
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев покинул судебное заседание в знак протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
Лента новостейМолния