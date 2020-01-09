Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T14:36+0300
https://ria.ru/20200109/1563217220.html
Длительность рейсов Azur air выросла из-за ситуации на Ближнем Востоке
https://cdn24.img.ria.ru/images/155625/82/1556258261_0:400:2730:1936_1036x0_80_0_0_e825f8a1b5f1b25aa77767c376066689.jpg
РИА Новости

Длительность рейсов Azur air выросла из-за ситуации на Ближнем Востоке

14:35 09.01.2020 (обновлено: 14:36 09.01.2020)
482
© Мария СеливановаСамолет AZUR air
Самолет AZUR air
© Мария Селиванова
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air со вчерашнего дня начала облетать часть Ближнего Востока, продолжительность рейсов, которые затронули ограничения, увеличилась в среднем на два часа, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций Azur air Анастасия Дюмулен.
Авиакомпания в среду сообщила, что подготовила альтернативные маршруты, предполагающие изменение траекторий полётов из российских городов в курортные зоны ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки, следуя рекомендациям Росавиации.
"Со вчерашнего дня используем альтернативные маршруты", - сказала Дюмулен.
"В среднем на два часа", - добавила она, отвечая на вопрос, на сколько увеличилось время полета рейсов, маршрут которых был изменён.
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 11:42Конфликт США и Ирана
Росавиация рекомендовала не летать над Ираном и Ираком
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
001000
Обсудить 0
ТуризмБлижний ВостокРосавиацияВ мире
Рекомендуем
Отель Пхукет
Эксперты выяснили, куда летали состоятельные россияне на Новый год
Турист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
Греция выставит на продажу десять портов
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт оценил версию о попадании в Boeing ракеты над Тегераном
Вид на город Севастополь
Названы самые популярные у туристов портовые города России
Отдыхающие на одной из улиц в Эйлате
Эксперт: ситуация в Иране не повлияет на турпоток в ОАЭ и Израиль
Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
Глава Евросовета призвал Иран избегать шагов с последствиями для СВПД
Лазурный берег, Франция
Названы самые популярные в 2020 году маршруты туристов
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Ярмарочная община Халльштатт в Австрии
В Австрии туристы разрушают общину, похожую на Эренделл из мультфильма
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Мужчина признался в избиении до смерти знакомой в Сочи
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
В АТОР выяснили, сколько российских туристов может находиться в Иране
Самолет авиакомпании Россия
"Россия" скорректировала маршруты авиарейсов в обход Ирана и Ирака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
Лента новостейМолния