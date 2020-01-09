Длительность рейсов Azur air выросла из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air со вчерашнего дня начала облетать часть Ближнего Востока, продолжительность рейсов, которые затронули ограничения, увеличилась в среднем на два часа, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций Azur air Анастасия Дюмулен.
Авиакомпания в среду сообщила, что подготовила альтернативные маршруты, предполагающие изменение траекторий полётов из российских городов в курортные зоны ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки, следуя рекомендациям Росавиации.
"Со вчерашнего дня используем альтернативные маршруты", - сказала Дюмулен.
"В среднем на два часа", - добавила она, отвечая на вопрос, на сколько увеличилось время полета рейсов, маршрут которых был изменён.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.