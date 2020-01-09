Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T13:30+0300
https://ria.ru/20200109/1563212492.html
В Баку не планируют менять график полетов в Иран из-за авиакатастрофы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156320/59/1563205918_0:17:923:536_1036x0_80_0_0_6dface5479284f1ca50cd6ec0ecae367.jpg
РИА Новости

В Баку не планируют менять график полетов в Иран из-за авиакатастрофы

13:30 09.01.2020
165
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
БАКУ, 9 янв – РИА Новости. ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и компания Buta Airways в настоящее время не планируют вносить изменения в текущий график полетов в Иран и через территорию этой страны в связи с авиакатастрофой, заявили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"В связи с многочисленными обращениями пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" сообщает, что авиакомпании AZAL и Buta Airways в настоящее время не планируют вносить изменения в текущий график полетов в Иран и через территорию этой страны. В частности, лоукостер Buta Airways выполняет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку и планирует осуществлять полеты в штатном режиме в соответствии с текущим расписанием", - сообщили в AZAL.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.
Авиабилеты и паспорта
11:56
Эксперт: авиабилеты могут подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке
300100
Обсудить 0
Крушение украинского самолета в ИранеАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
Станислав Зась
Вновь назначенный генсек ОДКБ Зась приступил к работе
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран не обращался к России за помощью в расследовании авиакатастрофы
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность конфликтом Ирана и США
Французские военные на военной базе в деревне Тесалит на северо-востоке Мали
В Мали 20 человек пострадали при ракетном обстреле базы ООН
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский: России следует предложить Ирану военное сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
Карлос Гон
Ливанский суд начал слушание по делу Карлоса Гона
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Роухани призвал Джонсона пересмотреть мнение о смерти Сулеймани
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Карлос Гон
Ливанский суд запретил экс-главе Nissan покидать страну
Флаг Ирана
Эксперт назвал меры для сохранения ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Эксперт: США не нанесли удар по Ирану по внутриполитическим причинам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
Лента новостейМолния