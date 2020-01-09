В Баку не планируют менять график полетов в Иран из-за авиакатастрофы

БАКУ, 9 янв – РИА Новости. ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и компания Buta Airways в настоящее время не планируют вносить изменения в текущий график полетов в Иран и через территорию этой страны в связи с авиакатастрофой, заявили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
"В связи с многочисленными обращениями пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" сообщает, что авиакомпании AZAL и Buta Airways в настоящее время не планируют вносить изменения в текущий график полетов в Иран и через территорию этой страны. В частности, лоукостер Buta Airways выполняет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку и планирует осуществлять полеты в штатном режиме в соответствии с текущим расписанием", - сообщили в AZAL.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.