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https://ria.ru/20200109/1563212296.html
Хафтар не планировал встречу с Сарраджем, заявили в Ливии
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РИА Новости

Хафтар не планировал встречу с Сарраджем, заявили в Ливии

13:24 09.01.2020
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не планировал встречаться с главой ливийского Правительства национального согласия Файезом Сарраджем в ходе своего визита в Рим в среду, сообщил РИА Новости представитель властей на востоке Ливии Ареф Али Найед.
В среду Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар прибыли в Рим, где планировалась их встреча с премьером Италии Джузеппе Конте. Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщал РИА Новости, что встречи Сарраджа ни с Хафтаром, ни с Конте не состоялись из-за проблем организационного характера.
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"Таких планов не было", - заявил Найед, отвечая на вопрос, планировалась ли встреча Хафтара с главой Правительства национального согласия.
Представитель властей на востоке Ливии обвинил Правительство национального согласия в "бездействии и нарушении обещаний", а лично Сарраджа - в том, что тот "потерпел полную неудачу как партнер по переговорам".
Найед также положительно оценил вклад Италии в решение ливийского кризиса.
"Правительство Италии создало прочную базу доверия с ливийским парламентом и Ливийской национальной армией и старается предложить посредничество между ливийцами. Из уважения к Италии командующий Ливийской национальной армией (Халифа Хафтар – ред.) принял приглашение встретиться с премьер-министром Италии и с европейскими и американскими дипломатами", - отметил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
12:31
Начало перемирия в Ливии во многом зависит от Хафтара, заявил Деньгов
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Джузеппе КонтеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияИталияВ мире
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