Хафтар не планировал встречу с Сарраджем, заявили в Ливии

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не планировал встречаться с главой ливийского Правительства национального согласия Файезом Сарраджем в ходе своего визита в Рим в среду, сообщил РИА Новости представитель властей на востоке Ливии Ареф Али Найед.

В среду Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар прибыли в Рим, где планировалась их встреча с премьером Италии Джузеппе Конте. Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщал РИА Новости, что встречи Сарраджа ни с Хафтаром, ни с Конте не состоялись из-за проблем организационного характера.

"Таких планов не было", - заявил Найед, отвечая на вопрос, планировалась ли встреча Хафтара с главой Правительства национального согласия.

Представитель властей на востоке Ливии обвинил Правительство национального согласия в "бездействии и нарушении обещаний", а лично Сарраджа - в том, что тот "потерпел полную неудачу как партнер по переговорам".

Найед также положительно оценил вклад Италии в решение ливийского кризиса.

"Правительство Италии создало прочную базу доверия с ливийским парламентом и Ливийской национальной армией и старается предложить посредничество между ливийцами. Из уважения к Италии командующий Ливийской национальной армией (Халифа Хафтар – ред.) принял приглашение встретиться с премьер-министром Италии и с европейскими и американскими дипломатами", - отметил он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.