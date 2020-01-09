В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 176 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 204 человека (женщин – 62, детей – 104), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 972 человека (женщин – 181, детей – 308)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 163 беженца.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Также специалисты уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.