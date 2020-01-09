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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-09T13:16+0300
https://ria.ru/20200109/1563211989.html
В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из-за рубежа
https://cdn24.img.ria.ru/images/155914/95/1559149588_0:150:2000:1275_1036x0_80_0_0_ffe4aee1448c7f3eda763941d37236da.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из-за рубежа

13:16 09.01.2020
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© AP PhotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 176 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 204 человека (женщин – 62, детей – 104), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 972 человека (женщин – 181, детей – 308)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 163 беженца.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Также специалисты уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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