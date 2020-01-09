На Украине надеются, что "Газпром" рассмотрит хранение газа в стране

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" надеется, что "Нафтогаз Украины" вернется к переговорам с "Газпромом" о хранении российского газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), заявил в четверг генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Я надеюсь, что в связи с этим прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, уже "Нафтогаз" вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. Однозначно коммерческий интерес у "Газпрома" к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать", - сказал Макогон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Наш".
Он отметил, что у компании конкурентный тариф на хранение газа и понятные условия работы. "Если все политические составляющие убрать, то можно начинать работать и в этом направлении", - сказал Макогон.