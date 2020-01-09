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Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году
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РИА Новости

Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году

13:04 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Жители России в 2019 году свыше 820 миллионов раз воспользовались интерактивными сервисами официального сайта Госавтоинспекции, сообщает в четверг пресс-служба ГИБДД.
В частности, по информации ведомства, в 2019 году водители через сервис ГИБДД более 500 миллионов раз проверяли наличие штрафов (в 2018 году – 405,6 миллиона)
Сервисом проверки транспортных средств воспользовались более 304,3 миллиона раз (в 2018 году - 257,5 миллиона).
Проверкой участия транспортного средства в ДТП в 2019 году интересовались в 124 миллионах случаев (за 12 месяцев 2018 года – свыше 117,6 миллиона).
Кроме того, в 2019 году поступило 85,7 миллиона обращений за информацией о том, находился ли автомобиль в розыске (в 2018 – 58,8 миллиона). Наличие ограничений у того или иного транспортного средства в 2019 году проверили 94,6 миллиона раз (в 2018 году - 80,2 миллиона).
Сотрудник ГИБДД
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