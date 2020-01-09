Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Жители России в 2019 году свыше 820 миллионов раз воспользовались интерактивными сервисами официального сайта Жители России в 2019 году свыше 820 миллионов раз воспользовались интерактивными сервисами официального сайта Госавтоинспекции , сообщает в четверг пресс-служба ГИБДД

В частности, по информации ведомства, в 2019 году водители через сервис ГИБДД более 500 миллионов раз проверяли наличие штрафов (в 2018 году – 405,6 миллиона)

Сервисом проверки транспортных средств воспользовались более 304,3 миллиона раз (в 2018 году - 257,5 миллиона).

Проверкой участия транспортного средства в ДТП в 2019 году интересовались в 124 миллионах случаев (за 12 месяцев 2018 года – свыше 117,6 миллиона).