Эксперт: США не нанесли удар по Ирану по внутриполитическим причинам

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Большой конфликт с сильным противником крайне негативно повлиял бы на избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, а потому Соединенные Штаты и Иран в ближайшей перспективе воевать не будут, заявил РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны (2002-2009 годы) генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, ни один американец не пострадал. После удара Трамп заявил, что США не хотят использовать свою военную мощь, а ограничатся введением новых санкций.
"Ответный удар означал бы большую войну в Персидском заливе, но обострение в регионе сейчас никому не выгодно. Особенно Трампу в преддверии президентских выборов. Столкновение с мощными вооруженными силами Ирана приведет к потерям американских военнослужащих, а это очень плохой фон для избирательной кампании", - сказал Бужинский.
Генерал считает, что в ближайшее время ситуация существенно не поменяется. "Американцы будут давить Тегеран экономическими санкциями. Иран в ответ будет действовать по двум направлениям: дипломатическими методами выдавливать американцев из Ирака и ускоренными темпами развивать свою ядерную программу", - добавил Бужинский.