Эксперт: США не нанесли удар по Ирану по внутриполитическим причинам

"Ответный удар означал бы большую войну в Персидском заливе, но обострение в регионе сейчас никому не выгодно. Особенно Трампу в преддверии президентских выборов. Столкновение с мощными вооруженными силами Ирана приведет к потерям американских военнослужащих, а это очень плохой фон для избирательной кампании", - сказал Бужинский.