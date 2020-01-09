Главу района на Урале обвинили в незаконном получении соцвыплаты

По данным прокуратуры, обвиняемый в 2017 году, искусственно ухудшив жилищные условия своей семьи, склонил главу Фершампенуазского сельского поселения к принятию постановления о постановке жены на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. После этого жена главы района обратилась в минсельхоз Челябинской области с заявлением о предоставлении социальной выплаты для строительства дома в размере 1,17 миллиона рублей в рамках региональной подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий". Данные денежные средства были использованы для проведения строительных работ в доме обвиняемого.