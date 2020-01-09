Главу района на Урале обвинили в незаконном получении соцвыплаты

ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы Нагайбакского района Челябинской области, который обвиняется в мошенничестве при получении социальной выплаты на строительство дома в размере более 1,1 миллиона рублей, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемый в 2017 году, искусственно ухудшив жилищные условия своей семьи, склонил главу Фершампенуазского сельского поселения к принятию постановления о постановке жены на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. После этого жена главы района обратилась в минсельхоз Челябинской области с заявлением о предоставлении социальной выплаты для строительства дома в размере 1,17 миллиона рублей в рамках региональной подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий". Данные денежные средства были использованы для проведения строительных работ в доме обвиняемого.
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"Прокуратурой Нагайбакского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Нагайбакского муниципального района. Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере), уточняется в сообщении.
СУСК РФ по региону добавляет, что обвиняемый признал свою вину в совершении преступления и возместил причиненный ущерб.
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