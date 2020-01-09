Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T12:17+0300
https://ria.ru/20200109/1563209463.html
Главу района на Урале обвинили в незаконном получении соцвыплаты
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

Главу района на Урале обвинили в незаконном получении соцвыплаты

12:17 09.01.2020
349
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы Нагайбакского района Челябинской области, который обвиняется в мошенничестве при получении социальной выплаты на строительство дома в размере более 1,1 миллиона рублей, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемый в 2017 году, искусственно ухудшив жилищные условия своей семьи, склонил главу Фершампенуазского сельского поселения к принятию постановления о постановке жены на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. После этого жена главы района обратилась в минсельхоз Челябинской области с заявлением о предоставлении социальной выплаты для строительства дома в размере 1,17 миллиона рублей в рамках региональной подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий". Данные денежные средства были использованы для проведения строительных работ в доме обвиняемого.
Полиция
3 января, 10:18
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
"Прокуратурой Нагайбакского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Нагайбакского муниципального района. Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере), уточняется в сообщении.
СУСК РФ по региону добавляет, что обвиняемый признал свою вину в совершении преступления и возместил причиненный ущерб.
Бывший глава Динского района Сергей Пономарев
18 декабря 2019, 14:55
Экс-главу Динского района Кубани обвинили в получении крупных взяток
810101
Обсудить 0
РоссияЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
Кехман оспорил принудительное взыскание долгов на 7,4 миллиарда рублей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на салоны сотовой связи
Эво Моралес
В Боливии заявили, что Интерпол активировал ордер на арест Моралеса
Зрительный зал кинотеатра
На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу фильмов
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018
Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме
Мемориал холокоста в Литве
Раввин: парламент Литвы должен отозвать законопроект о Холокосте
Прием у стоматолога
Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Карелии обнаружили тело полицейского
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Совфеде оценили способность России достроить "Северный поток — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
Владимир Путин на военных учениях в Крыму
Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
Лента новостейМолния