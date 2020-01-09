В Москве задержали подозреваемого в нападениях на салоны сотовой связи

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи, сообщила официальный представитель Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Юго-Западного и Центрального административных округов столицы задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи", - сказала Волк.

По ее словам, в полицию поступило заявление от менеджера одного из магазинов на улице Маросейка. Мужчина сообщил, что в салон зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги и скрылся.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя столицы. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.