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В Москве задержали подозреваемого в нападениях на салоны сотовой связи
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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на салоны сотовой связи

12:14 09.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Юго-Западного и Центрального административных округов столицы задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи", - сказала Волк.
По ее словам, в полицию поступило заявление от менеджера одного из магазинов на улице Маросейка. Мужчина сообщил, что в салон зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги и скрылся.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя столицы. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.
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"Оперативниками было установлено, что задержанный может быть причастен к пяти аналогичным противоправным деяниям, общий ущерб от которых превысил миллион рублей", - добавила Волк.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваПроисшествия
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