В Боливии заявили, что Интерпол активировал ордер на арест Моралеса

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил в среду, что Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил в среду, что Интерпол по запросу боливийских властей активировал международный ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса , сообщает агентство ABI

"Я дал распоряжение в 6.00 (13.00 мск среды), чтобы Интерпол активировал международный ордер на арест (в отношении Моралеса - ред.)", - заявил он в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, после его запроса данный ордер был активирован, сообщило агентство.

"Мы этого ждем, пусть приезжает, пусть не боится, мы позаботимся о нем, предоставим ему защиту, ничего с ним не случится, но он должен держать ответ в этой стране, это важно для нас", - заявил Мурильо.

Ранее прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Моралес заявил, что не боится ордера на арест и назвал его незаконным и неконституционным.