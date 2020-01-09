В Боливии заявили, что Интерпол активировал ордер на арест Моралеса

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил в среду, что Интерпол по запросу боливийских властей активировал международный ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса, сообщает агентство ABI.
"Я дал распоряжение в 6.00 (13.00 мск среды), чтобы Интерпол активировал международный ордер на арест (в отношении Моралеса - ред.)", - заявил он в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, после его запроса данный ордер был активирован, сообщило агентство.
18 декабря 2019, 23:59Моралес оценил выдачу генпрокуратурой Боливии ордера на его арест
"Мы этого ждем, пусть приезжает, пусть не боится, мы позаботимся о нем, предоставим ему защиту, ничего с ним не случится, но он должен держать ответ в этой стране, это важно для нас", - заявил Мурильо.
Ранее прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Моралес заявил, что не боится ордера на арест и назвал его незаконным и неконституционным.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил на 3 мая всеобщие выборы в стране.