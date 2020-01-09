Главы МИД Ирана и Канады обсудили крушение украинского самолета

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, стороны обсудили авиакатастрофу украинского самолета, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МИД Ирана, стороны также обсудили и другие темы международной повестки.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.