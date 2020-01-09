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Главы МИД Ирана и Канады обсудили крушение украинского самолета
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РИА Новости

Главы МИД Ирана и Канады обсудили крушение украинского самолета

12:10 09.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, стороны обсудили авиакатастрофу украинского самолета, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МИД Ирана, стороны также обсудили и другие темы международной повестки.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11:44
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
100400
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаУкраинаВ мире
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