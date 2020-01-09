Под Волгоградом изъяли более шести тысяч бутылок поддельного алкоголя

ВОЛГОГРАД, 9 янв – РИА Новости. Более 6 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, предназначенного для продажи, на сумму свыше 1 миллиона рублей изъяли у жителя Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, полиция и региональное УФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарской республики, который перевозил в грузовике более одной тысячи бутылок алкогольных напитков известных брендов, но без акцизных марок. Экспертиза показала, что продукция контрафактная и, по данным полиции, этот товар везли жителю города Камышин Волгоградской области, в гараже которого полицейские обнаружили еще крупную партию фальсификата.
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"В общей сложности правоохранители изъяли почти 6 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя известных брендов. Установленный ущерб, причиненный правообладателям торговых марок, составил более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что против жителей Волгоградской области и Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", им грозит до 6 лет лишения свободы.
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