Под Волгоградом изъяли более шести тысяч бутылок поддельного алкоголя

По информации ведомства, полиция и региональное УФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарской республики, который перевозил в грузовике более одной тысячи бутылок алкогольных напитков известных брендов, но без акцизных марок. Экспертиза показала, что продукция контрафактная и, по данным полиции, этот товар везли жителю города Камышин Волгоградской области, в гараже которого полицейские обнаружили еще крупную партию фальсификата.