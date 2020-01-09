Премьер Италии обсудил с Хафтаром заявление Путина и Эрдогана по Ливии

"Председатель Совета министров выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией событий в Ливии и подтвердил решительное осуждение нападения на военную академию в Триполи. Относительно угроз для стабильности всего региона он подчеркнул, что единственным устойчивым решением (кризиса) является политическое, и потому призвал отказаться от военного варианта", - отмечается в коммюнике по итогам трехчасовой встречи.

В ходе встречи Конте и Хафтар "вместе прокомментировали ключевые пункты заявления, принятого по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, в котором содержится призыв к достижению скорого прекращения огня".

Итальянские СМИ со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи ранее писали, что Конте должен был провести отдельные переговоры не только с Хафтаром, но и c главой ливийского Правительства национального согласия Файезом Сарраджем, однако эта встреча сорвалась. Саррадж должен был остановиться в Риме по возвращении из Брюсселя, однако сразу направился в Триполи.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.