Премьер Италии обсудил с Хафтаром заявление Путина и Эрдогана по Ливии

РИМ, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар на прошедшей в среду встрече в Риме обсудили ключевые пункты совместного российско-турецкого заявления по Ливии, говорится в сообщении итальянского правительственного дворца Киджи.
"Председатель Совета министров выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией событий в Ливии и подтвердил решительное осуждение нападения на военную академию в Триполи. Относительно угроз для стабильности всего региона он подчеркнул, что единственным устойчивым решением (кризиса) является политическое, и потому призвал отказаться от военного варианта", - отмечается в коммюнике по итогам трехчасовой встречи.
В ходе встречи Конте и Хафтар "вместе прокомментировали ключевые пункты заявления, принятого по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, в котором содержится призыв к достижению скорого прекращения огня".
Итальянские СМИ со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи ранее писали, что Конте должен был провести отдельные переговоры не только с Хафтаром, но и c главой ливийского Правительства национального согласия Файезом Сарраджем, однако эта встреча сорвалась. Саррадж должен был остановиться в Риме по возвращении из Брюсселя, однако сразу направился в Триполи.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.