Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине подключили к сети

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции подключили к энергосети после устранения замечаний, сообщила в четверг пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
По данным компании, в среду из-за срабатывания автоматической защиты второй энергоблок Запорожской АЭС был отключен от сети.
"В 4.17 (5.17 мск - ред.) 9 января 2020 года энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети после устранения замечаний", - говорится в сообщении.
В работе находятся четыре энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 3775 МВт, на первом и шестом энергоблоках продолжаются плановые ремонты. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон не превышает установленных допустимых значений.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.