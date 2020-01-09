Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там президент возложил цветы к фотографиям погибших", - говорится в сообщении офиса президента Украины.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.