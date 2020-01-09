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2020-01-09T12:43+0300
https://ria.ru/20200109/1563203301.html
Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране
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РИА Новости

Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране

09:35 09.01.2020 (обновлено: 12:43 09.01.2020)
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© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту "Борисполь"
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту Борисполь
© Фото : Офис президента Украины
КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране и возложил цветы к их фотографиям в киевском аэропорту "Борисполь".
"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там президент возложил цветы к фотографиям погибших", - говорится в сообщении офиса президента Украины.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
07:42
СМИ назвали версию западных разведок о крушении самолета в Иране
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Траур по погибшим при крушении украинского Boeing
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

Близкий родственник одного из членов экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране, скорбит в международном аэропорту Борисполь в Киеве
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

При крушении никто не выжил.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

Сотрудница авиакомпании у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране. 8 января 2019
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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