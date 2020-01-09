В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов

Как сообщается, призовой билет национальной лотереи Lotto Max был продан в городе Брамптон, расположенном в провинции Онтарио.

Помимо этого были разыграны шесть билетов с призом в один миллион канадских долларов (около 770 тысяч долларов США) каждый. Они также были приобретены в разных районах провинции Онтарио.