РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

"Транспортная прокуратура установила, что ОАО "РЖД" при реконструкции 24 железнодорожных мостов на участке Корсаков — Ноглики вело работы без разрешения, подтверждающего соответствие проектной документации градостроительным требованиям и земельному законодательству", — пояснил он.