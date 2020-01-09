РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Сахалинской области оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
"Транспортная прокуратура установила, что ОАО "РЖД" при реконструкции 24 железнодорожных мостов на участке Корсаков — Ноглики вело работы без разрешения, подтверждающего соответствие проектной документации градостроительным требованиям и земельному законодательству", — пояснил он.
По словам прокурора, ведомство провело проверку и возбудило административное дело о реконструкции объектов капитального строительства без разрешения на строительство.
Сумма штрафа составила шесть миллионов рублей.
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