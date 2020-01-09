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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T07:07+0300
https://ria.ru/20200109/1563200623.html
Поклонская оценила возможность наказания для США за конфликт с Ираном
https://cdn23.img.ria.ru/images/155072/62/1550726215_0:278:2528:1700_1036x0_80_0_0_51de17b0948da9efc95a04491aada1de.jpg
РИА Новости

Поклонская оценила возможность наказания для США за конфликт с Ираном

07:07 09.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США не ожидает никакое наказание за провоцирование конфликта с Ираном, поскольку "они могут себя это позволить", заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в инстаграме.
В своей публикации депутат также назвала терактом убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими войсками.
"Какое наказание ждет Вашингтон за теракт? Удивитесь: никакого. Они безнаказанно могут убить военноначальника — одного из самых ярых борцов с ИГИЛ*. Вот просто могут себе это позволить. Просто имеют влияние на Европу. Просто у них припасена ядерная дубина, которой они размахивают у всех перед носом", — отметила Поклонская.

Обострение на Ближнем Востоке

Обстановка в ближневосточном регионе накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце минувшего года. После этого сторонники движения начали штурм дипломатической миссии США в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Соединенных Штатов погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Вашингтон считает их причастными к организации штурма дипведомства.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Вчера, 22:15Конфликт США и Ирана
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами этой атаки стали 80 человек. Однако в США эти заявления опровергают.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиНаталья ПоклонскаяБлижний ВостокГосдума РФИранСШАВ мире
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