Поклонская оценила возможность наказания для США за конфликт с Ираном

В своей публикации депутат также назвала терактом убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими войсками.

"Какое наказание ждет Вашингтон за теракт? Удивитесь: никакого. Они безнаказанно могут убить военноначальника — одного из самых ярых борцов с ИГИЛ*. Вот просто могут себе это позволить. Просто имеют влияние на Европу. Просто у них припасена ядерная дубина, которой они размахивают у всех перед носом", — отметила Поклонская.

Обострение на Ближнем Востоке

Обстановка в ближневосточном регионе накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце минувшего года. После этого сторонники движения начали штурм дипломатической миссии США в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Соединенных Штатов погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Вашингтон считает их причастными к организации штурма дипведомства.

В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами этой атаки стали 80 человек. Однако в США эти заявления опровергают.