Австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке

"Нашей целью остается единый и стабильный Ирак, наши усилия направлены против ИГ*… это остается нашей миссией, и мы продолжаем выполнять эту миссию", - приводит телеканал слова Моррисона.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.