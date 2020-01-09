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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T06:31+0300
https://ria.ru/20200109/1563200327.html
Австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке
https://cdn24.img.ria.ru/images/152232/86/1522328638_0:50:641:410_1036x0_80_0_0_5ab7e13ec0f880b2a6f0eb5008dedefa.jpg
РИА Новости

Австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке

06:31 09.01.2020
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© Фото : Australian Department of Defence Солдаты Австралийской армии загружаются в вертолет Chinook
Солдаты Австралийской армии загружаются в вертолет Chinook
© Фото : Australian Department of Defence
Солдаты Австралийской армии загружаются в вертолет Chinook. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке, несмотря на обстрел военных баз со стороны Ирана, сообщает местный телеканал SBS.
Австралия участвует в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*.

"Нашей целью остается единый и стабильный Ирак, наши усилия направлены против ИГ*… это остается нашей миссией, и мы продолжаем выполнять эту миссию", - приводит телеканал слова Моррисона.

По сообщению телеканала, около 300 австралийских военнослужащих находятся в настоящее время в Ираке.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Пригород Багдада
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеСкотт МоррисонАвстралияИракИранВ мире
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