МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке, несмотря на обстрел военных баз со стороны Ирана, сообщает местный телеканал SBS.
Австралия участвует в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*.
"Нашей целью остается единый и стабильный Ирак, наши усилия направлены против ИГ*… это остается нашей миссией, и мы продолжаем выполнять эту миссию", - приводит телеканал слова Моррисона.
По сообщению телеканала, около 300 австралийских военнослужащих находятся в настоящее время в Ираке.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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