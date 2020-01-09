В центре Москвы открыли еще две улицы для движения после праздников

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве 14 декабря и продлится до 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках по всему городу жители и туристы смогут увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.