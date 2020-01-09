В центре Москвы открыли еще две улицы для движения после праздников

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Движение по еще двум улицам в центре Москвы открыто после фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Некоторые центральные улицы в Москве были частично или полностью перекрыты для автотранспорта из-за фестиваля.
"Движение по улице Ильинка и по Большому Черкасскому переулку открыто", - говорится в сообщении центра в Twitter.
Ранее там сообщали, что улицы Ильинка, Волхонка (от Соймоновского проезда до Ленивки), Большой и Малый Черкасский переулки и Соймоновский проезд оставались перекрытыми.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве 14 декабря и продлится до 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках по всему городу жители и туристы смогут увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.
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