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Болсонару пропустит Всемирный экономический форуме в Давосе
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РИА Новости

Болсонару пропустит Всемирный экономический форуме в Давосе

06:09 09.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Бразилия), 9 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 21-24 января, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на его пресс-секретаря Отавиу Регу Барроша.
"Визит президента в Давос отменён, я недавно говорил с ним. Причины отмены со стороны президента мы уже какое-то время назад озвучили... вопросы экономики и безопасности, политические причины", - заявил Баррош на пресс конференции.
Сам Болсонару ранее заявлял, что может отказаться от поездки на форум в Давосе из соображений безопасности.
Жаир Болсонару
28 ноября 2019, 15:46
Болсонару намерен приехать в Москву на 75-летие Победы
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Жаир БолсонаруБразилияВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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