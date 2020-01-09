Болсонару пропустит Всемирный экономический форуме в Давосе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Бразилия), 9 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 21-24 января, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на его пресс-секретаря Отавиу Регу Барроша.
"Визит президента в Давос отменён, я недавно говорил с ним. Причины отмены со стороны президента мы уже какое-то время назад озвучили... вопросы экономики и безопасности, политические причины", - заявил Баррош на пресс конференции.
Сам Болсонару ранее заявлял, что может отказаться от поездки на форум в Давосе из соображений безопасности.
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