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РИА Наука
2020-01-09T18:11+0300
https://ria.ru/20200109/1563190192.html
Послание в бутылке: игрушечные утята помогают раскрыть тайны океана
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РИА Новости

Послание в бутылке: игрушечные утята помогают раскрыть тайны океана

08:00 09.01.2020 (обновлено: 18:11 09.01.2020)
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© Depositphotos / borojointПослание в бутылке
Послание в бутылке
© Depositphotos / borojoint
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Американские ученые обнаружили на Гавайях брошенную в океан много лет назад бутылку с письмом. Это поможет лучше понять механизм Северо-Тихоокеанского течения. Еще древние греки пытались таким образом составлять карты Средиземного моря. В наши дни для этого используют автоматизированные буи.

Случайная находка среди мусора

В конце рабочего дня морской биолог Пейдж Мино из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) высадилась на крошечный атолл Птичий Гавайского архипелага, чтобы посчитать тюленей-монахов.
Сначала она не обратила внимания на бутылку в воде: мусор здесь — обычное дело. Однако внутри что-то виднелось. Оказалось, что это записка, написанная воспитателем детского сада из города Норд-Бенд 15 июня 1998 года. Мино разыскала автора, чтобы узнать, как именно послание попало в океан.
Выяснилось, что бутылку с детскими вопросами и фотографией отправили в плавание во время яхтенной регаты, стартовавшей из Сан-Франциско. За 21 год послание проделало путь почти в пять тысяч километров вместе с Калифорнийским течением и прибилось к одному из северо-западных Гавайских островов.
Эта территория — часть Национального морского памятника Папаханаумокуакеа, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большую часть года здесь нет людей. Тем не менее острова буквально утопают в пластиковом мусоре — его как в воронку затягивает сюда Северо-Тихоокеанский водоворот.
© NOAA FisheriesБутылка с посланием, найденная у атолла Птичий. Вместе с мусором ее прибило сюда Северо-Тихоокеанским водоворотом
Бутылка с посланием, найденная у островов Птиц
© NOAA Fisheries
Бутылка с посланием, найденная у атолла Птичий. Вместе с мусором ее прибило сюда Северо-Тихоокеанским водоворотом

Во имя науки

В декабре 2013 года Кит Морис прогуливался по берегу на острове Мартас-Винъярд и нашел стеклянную бутылку с запиской, где было сказано, что ее бросили в воду 19 сентября 1959 года с борта судна "Гидрограф" геодезической службы США. Таким способом ученые хотели получить информацию о морских течениях у северо-восточного побережья страны. Более чем за полвека бутылка преодолела всего около шестидесяти километров.
В 1906 году Джорж Парк Баддер из Ассоциации морских биологов Великобритании кинул в Северное море бутылку с посланием, как было предусмотрено программой картирования океанских течений и путей распространения мальков рыб. Спустя 108 лет, в апреле 2015 года, емкость подобрала туристка на острове Амрум (Германия), в пятистах километрах от места старта.
Ученые рассказали, что с 1904 по 1906 год члены Ассоциации морских биологов отправили в море более тысячи бутылок. В каждой — открытка, пояснявшая, что нашедшему полагается вознаграждение в один шиллинг.
На сегодня самой старой из подобных находок считается бутылка, выловленная у берегов Австралии в городе Перт в январе 2018-го. Ее опустили в воду 132 года назад с борта немецкого парусного судна "Паула" в рамках долгосрочной научной программы по изучению глобальных течений Мирового океана.
Внутри содержался бланк, который предлагалось заполнить и отправить в Морскую обсерваторию в Гамбург или ближайшее консульство Германии. Программу основал немецкий ученый Георг фон Ноймайер. С 1864 по 1933 год в море бросили тысячи бутылок, вернулось 662.
Бутылка с посланием, выброшенная в океан 132 года назад
6 марта 2018, 14:52
В Австралии нашли старейшее в мире послание в бутылке

Игрушечные утята помогают ученым

"Бутылочные схемы" — так эти карты течений и называли. Гидрографы сравнивали место и время, где сосуд опустили в воду и выловили. Эти данные публиковались, например, в Морском журнале и военно-морской хронике, ведущейся с 1832 года в Кембридже.
Подобный метод используют и в наши дни, нередко в рамках инициатив "гражданской науки". Например, ученые из США во главе с океанографом Кертисом Эббесмейером проанализировали информацию о 1187 бутылках, выброшенных с 2000 по 2007 год студентами у берегов Канады и Гренландии (большинство найдены на европейском побережье), и исторические записи.
Все это дополнили треками девяти тысяч дрейфующих карт, опущенных у полуострова Лабрадор в 1979-1987 годах, GPS-треками течений Северной Атлантики, полученных с помощью дрейфующих буев в 1990-2000-е. В результате вычислили скорость течений и установили, что разлив нефти с добывающих платформ на шельфе Канады, если таковой случится, с большой вероятностью уйдет от берега, пересечет Атлантику и достигнет Европы к северу от Ла-Манша.
В 1992 году на торговом судне у берегов Японии разрушился контейнер, и 29 тысяч пластиковых утят, бобрят, лягушек отправились в свободное плавание. Их маршрут также отслеживает Эббесмейер. Игрушки из той партии находят по всему тихоокеанскому побережью, чаще всего в Канаде. Это помогает лучше понять, как движется пластиковый мусор в Тихом океане и каким образом он проникает в Атлантику.
Впрочем, бутылочные исследования себя исчерпали. Никаких новых суперглобальных течений и круговоротов в Мировом океане уже не открыть, а увеличивать объем пластикового мусора ни к чему. Береговое охранное законодательство многих морских держав прямо запрещает выбрасывать что-либо в воду. Ученые теперь используют буи-роботы с GPS, которые обмениваются данными со спутниками. Так собирают сведения не только о путях перемещения, но и о температуре, ветре, солености, концентрации кислорода, количестве фитопланктона.
Пластиковые бутылки — одна из главных причин загрязнения океана
27 июня 2019, 08:00РИА Наука
Ученые установили главную опасность пластиковой посуды
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РИА НаукабиологияGPSЗемля - РИА НаукаГерманияСан-ФранцискоГавайиГренландия
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