Послание в бутылке: игрушечные утята помогают раскрыть тайны океана

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Американские ученые обнаружили на Гавайях брошенную в океан много лет назад бутылку с письмом. Это поможет лучше понять механизм Северо-Тихоокеанского течения. Еще древние греки пытались таким образом составлять карты Средиземного моря. В наши дни для этого используют автоматизированные буи.

Случайная находка среди мусора

высадилась на крошечный атолл Птичий Гавайского архипелага, чтобы посчитать тюленей-монахов. В конце рабочего дня морской биолог Пейдж Мино из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA)на крошечный атолл Птичий Гавайского архипелага, чтобы посчитать тюленей-монахов.

Сначала она не обратила внимания на бутылку в воде: мусор здесь — обычное дело. Однако внутри что-то виднелось. Оказалось, что это записка, написанная воспитателем детского сада из города Норд-Бенд 15 июня 1998 года. Мино разыскала автора, чтобы узнать, как именно послание попало в океан.

Выяснилось, что бутылку с детскими вопросами и фотографией отправили в плавание во время яхтенной регаты, стартовавшей из Сан-Франциско. За 21 год послание проделало путь почти в пять тысяч километров вместе с Калифорнийским течением и прибилось к одному из северо-западных Гавайских островов.

Эта территория — часть Национального морского памятника Папаханаумокуакеа, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большую часть года здесь нет людей. Тем не менее острова буквально утопают в пластиковом мусоре — его как в воронку затягивает сюда Северо-Тихоокеанский водоворот.

© NOAA Fisheries Бутылка с посланием, найденная у атолла Птичий. Вместе с мусором ее прибило сюда Северо-Тихоокеанским водоворотом © NOAA Fisheries Бутылка с посланием, найденная у атолла Птичий. Вместе с мусором ее прибило сюда Северо-Тихоокеанским водоворотом

Во имя науки

В декабре 2013 года Кит Морис прогуливался по берегу на острове Мартас-Винъярд и нашел стеклянную бутылку с запиской, где было сказано, что ее бросили в воду 19 сентября 1959 года с борта судна "Гидрограф" геодезической службы США. Таким способом ученые хотели получить информацию о морских течениях у северо-восточного побережья страны. Более чем за полвека бутылка преодолела всего около шестидесяти километров.

кинул в Северное море бутылку с посланием, как было предусмотрено программой картирования океанских течений и путей распространения мальков рыб. Спустя 108 лет, в апреле 2015 года, емкость подобрала туристка на острове Амрум (Германия), в пятистах километрах от места старта. В 1906 году Джорж Парк Баддер из Ассоциации морских биологов Великобританиив Северное море бутылку с посланием, как было предусмотрено программой картирования океанских течений и путей распространения мальков рыб. Спустя 108 лет, в апреле 2015 года, емкость подобрала туристка на острове Амрум (Германия), в пятистах километрах от места старта.

Ученые рассказали, что с 1904 по 1906 год члены Ассоциации морских биологов отправили в море более тысячи бутылок. В каждой — открытка, пояснявшая, что нашедшему полагается вознаграждение в один шиллинг.

опустили в воду 132 года назад с борта немецкого парусного судна "Паула" в рамках долгосрочной научной программы по изучению глобальных течений Мирового океана. На сегодня самой старой из подобных находок считается бутылка, выловленная у берегов Австралии в городе Перт в январе 2018-го. Еев воду 132 года назад с борта немецкого парусного судна "Паула" в рамках долгосрочной научной программы по изучению глобальных течений Мирового океана.

Внутри содержался бланк, который предлагалось заполнить и отправить в Морскую обсерваторию в Гамбург или ближайшее консульство Германии. Программу основал немецкий ученый Георг фон Ноймайер. С 1864 по 1933 год в море бросили тысячи бутылок, вернулось 662.

Игрушечные утята помогают ученым

"Бутылочные схемы" — так эти карты течений и называли. Гидрографы сравнивали место и время, где сосуд опустили в воду и выловили. Эти данные публиковались, например, в Морском журнале и военно-морской хронике, ведущейся с 1832 года в Кембридже.

проанализировали информацию о 1187 бутылках, выброшенных с 2000 по 2007 год студентами у берегов Канады и Гренландии (большинство найдены на европейском побережье), и исторические записи. Подобный метод используют и в наши дни, нередко в рамках инициатив "гражданской науки". Например, ученые из США во главе с океанографом Кертисом Эббесмейероминформацию о 1187 бутылках, выброшенных с 2000 по 2007 год студентами у берегов Канады и Гренландии (большинство найдены на европейском побережье), и исторические записи.

Все это дополнили треками девяти тысяч дрейфующих карт, опущенных у полуострова Лабрадор в 1979-1987 годах, GPS-треками течений Северной Атлантики, полученных с помощью дрейфующих буев в 1990-2000-е. В результате вычислили скорость течений и установили, что разлив нефти с добывающих платформ на шельфе Канады, если таковой случится, с большой вероятностью уйдет от берега, пересечет Атлантику и достигнет Европы к северу от Ла-Манша.

В 1992 году на торговом судне у берегов Японии разрушился контейнер, и 29 тысяч пластиковых утят, бобрят, лягушек отправились в свободное плавание. Их маршрут также отслеживает Эббесмейер. Игрушки из той партии находят по всему тихоокеанскому побережью, чаще всего в Канаде. Это помогает лучше понять, как движется пластиковый мусор в Тихом океане и каким образом он проникает в Атлантику.