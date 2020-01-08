Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося в Иране, сообщается на сайте Госдумы.
"Вячеслав Володин выразил искренние соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося сегодня вблизи аэропорта Тегерана", - говорится в сообщении.
Володин направил телеграммы с соболезнованиями председателю собрания Исламского Совета Ирана Али Ардаширу Лариджани и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову в связи с авиакатастрофой в Тегеране, сообщается на сайте Госдумы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.