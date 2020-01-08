Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

"Вячеслав Володин выразил искренние соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося сегодня вблизи аэропорта Тегерана", - говорится в сообщении.

Володин направил телеграммы с соболезнованиями председателю собрания Исламского Совета Ирана Али Ардаширу Лариджани и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову в связи с авиакатастрофой в Тегеране, сообщается на сайте Госдумы.