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Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
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РИА Новости

Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

18:54 08.01.2020 (обновлено: 19:09 08.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося в Иране, сообщается на сайте Госдумы.
"Вячеслав Володин выразил искренние соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося сегодня вблизи аэропорта Тегерана", - говорится в сообщении.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Володин направил телеграммы с соболезнованиями председателю собрания Исламского Совета Ирана Али Ардаширу Лариджани и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову в связи с авиакатастрофой в Тегеране, сообщается на сайте Госдумы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияИранУкраинаВ мире
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