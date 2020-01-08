"Международные авиалинии Украины" ввели план реагирования на ЧС

"МАУ выражает соболезнования семьям и близким экипажа и пассажиров. В авиакомпании введен Emergency Response Plan (план реагирования на чрезвычайные ситуации)", - отмечается в заявлении компании в Facebook.
В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".
В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".
По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.
По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.
Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.
Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.
Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.
Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.
Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.
Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.
В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".
По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.
Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.
Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.
Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.