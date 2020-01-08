"Международные авиалинии Украины" ввели план реагирования на ЧС

"МАУ выражает соболезнования семьям и близким экипажа и пассажиров. В авиакомпании введен Emergency Response Plan (план реагирования на чрезвычайные ситуации)", - отмечается в заявлении компании в Facebook .

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.