МИД выясняет точное количество россиян на Ближнем Востоке

Как уточнила Захарова, сейчас рассматривается поручение премьер-министра Дмитрия Медведева оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий.

"Что касается глобальных рекомендаций, они будут вырабатываться на межведомственной основе, это не только МИД", — подчеркнула она.