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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T17:40+0300
https://ria.ru/20200108/1563191650.html
МИД выясняет точное количество россиян на Ближнем Востоке
https://cdn25.img.ria.ru/images/155582/90/1555829050_0:173:3072:1901_1036x0_80_0_0_117cb3180cca5079abf48bd89fa3408b.jpg
РИА Новости

МИД выясняет точное количество россиян на Ближнем Востоке

17:40 08.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В министерстве иностранных дел РФ выясняют точное количество россиян, находящихся на территории Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это сейчас самый главный вопрос. Было поручение председателя правительства РФ об обеспечении безопасности россиян с учетом развития разных ситуаций на Ближнем Востоке. Мы примерно знаем цифры. Сейчас посольства занимаются уточнением количества россиян. Есть люди, которые стоят на консульском учете, есть, которые не стоят, но при этом либо посещают, либо работают в этих странах", — заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Как уточнила Захарова, сейчас рассматривается поручение премьер-министра Дмитрия Медведева оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий.
"Что касается глобальных рекомендаций, они будут вырабатываться на межведомственной основе, это не только МИД", — подчеркнула она.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМария ЗахароваБлижний ВостокМИД РФИракРоссияИранВ мире
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