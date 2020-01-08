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Послы G7 выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
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РИА Новости

Послы G7 выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

17:24 08.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiКрушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Послы стран "большой семерки" (G7) на Украине выразили соболезнования близким погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.
"Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса "Международных авиалиний Украины", которая произошла у Тегерана сегодня утром", - говорится в сообщении послов в Twitter.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 16:10
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныG7Тегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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