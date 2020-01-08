Ростуризм следит за ситуацией с полетами над Ираном и Ираком

Ранее в среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
"В связи с рекомендациями Федерального агентства воздушного транспорта российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами, Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам оперативно информировать туристов о возможных изменениях рейсов, связанных с изменением траектории полета гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении.
Кроме того, Ростуризм советует туристам учитывать данную информацию при планировании своего путешествия. "Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией", - добавили в ведомстве.