Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-08T17:18+0300
https://ria.ru/20200108/1563190439.html
Ростуризм следит за ситуацией с полетами над Ираном и Ираком
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:93:2858:1701_1036x0_80_0_0_a99aa8d6d3c2714ef1038eb56b84f5e6.jpg
РИА Новости

Ростуризм следит за ситуацией с полетами над Ираном и Ираком

17:02 08.01.2020 (обновлено: 17:18 08.01.2020)
502
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ростуризм следит за ситуацией с полетами над Ираном, Ираком, над Персидским и Оманским заливами и рекомендует туроператорам оперативно информировать туристов о возможных изменениях рейсов, говорится в сообщении Ростуризма.
Ранее в среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Вчера, 14:14Конфликт США и Ирана
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"В связи с рекомендациями Федерального агентства воздушного транспорта российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами, Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам оперативно информировать туристов о возможных изменениях рейсов, связанных с изменением траектории полета гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении.
Кроме того, Ростуризм советует туристам учитывать данную информацию при планировании своего путешествия. "Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией", - добавили в ведомстве.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 17:08Туризм
В РСТ прокомментировали изменение авиамаршрутов в обход Ирана
003010
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРостуризмИракРоссияИран
Рекомендуем
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
В АТОР выяснили, сколько российских туристов может находиться в Иране
Вице-премьер Максим Акимов
Акимов проведет совещание по безопасности полетов на Ближнем Востоке
Самолет авиакомпании Россия
"Россия" скорректировала маршруты авиарейсов в обход Ирана и Ирака
Пассажирский самолет в небе
В РСТ прокомментировали изменение авиамаршрутов в обход Ирана
Храм, Анкор, Камбоджа
Власти Камбоджи ожидают в 2020 году прибытия семи миллионов туристов
Девушка в аэропорту
Туристы рассказали о своих больших тратах в путешествиях
Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Самуи
Специалисты назвали самый популярный у туристов авиамаршрут 2020 года
Путешественник Владислав Белозеров
Путешественник за полгода доехал на самокате из Екатеринбурга в Дубай
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин поблагодарил Эрдогана за политическую волю
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Очевидец рассказал о моменте крушения украинского лайнера в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
Лента новостейМолния