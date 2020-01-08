Ростуризм следит за ситуацией с полетами над Ираном и Ираком

"В связи с рекомендациями Федерального агентства воздушного транспорта российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами, Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам оперативно информировать туристов о возможных изменениях рейсов, связанных с изменением траектории полета гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении.